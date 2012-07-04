Нам требуется разработать дизайн макет для сайта типа: 1. http://37signals.com/ 2. https://squareup.com/ 3. и так далее. Мы даем: видиние и схему дизайна. Вы даете: PSD титула ...
Внесение правок в существующий дизайн сайта
Есть сайт, к которому прикручен купленный шаблон. На данный момент необходимо этот шаблон доработать.
Для всех страниц сайта используется одна и таже разметка (header вверху, горизонтальное навигационное меню, посредине основной контент, внизу footer)
На страницах уже размещен контент, перемещение элементов, изменение размера картинок допускается (если этого будет требовать новы дизайн)
- необходимо доработать header/footer, сделать сайт более светлее
- стиль сайта: цвет и размер для шрифтов (ссылки, заголовки новостей, текстовые сообщения)
- доработать отображение контента (больше всяких графических элементов, разные разделители между блоками, тени от елементов, рамки для фото) на 5 страницах:
1) главная
2) страница со список новостей
3) страница с детальной информацией по новости
4) страница со списком видео
5) страница с детальной информацией по видео
Более подробную информацию обсудим с выбранным кандидатом
Результатом работы должен быть PSD файл.
Сроки выполнения обсуждаются.
Оплата - WebMoney
Выбранный исполнитель
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