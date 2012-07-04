Внесение правок в существующий дизайн сайта

Есть сайт, к которому прикручен купленный шаблон. На данный момент необходимо этот шаблон доработать.

Для всех страниц сайта используется одна и таже разметка (header вверху, горизонтальное навигационное меню, посредине основной контент, внизу footer)

На страницах уже размещен контент, перемещение элементов, изменение размера картинок допускается (если этого будет требовать новы дизайн)

- необходимо доработать header/footer, сделать сайт более светлее

- стиль сайта: цвет и размер для шрифтов (ссылки, заголовки новостей, текстовые сообщения)

- доработать отображение контента (больше всяких графических элементов, разные разделители между блоками, тени от елементов, рамки для фото) на 5 страницах:

1) главная

2) страница со список новостей

3) страница с детальной информацией по новости

4) страница со списком видео

5) страница с детальной информацией по видео

Более подробную информацию обсудим с выбранным кандидатом

Результатом работы должен быть PSD файл.

Сроки выполнения обсуждаются.

Оплата - WebMoney