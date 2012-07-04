Внесение правок в существующий дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок175 просмотров

Есть сайт, к которому прикручен купленный шаблон. На данный момент необходимо этот шаблон доработать.

Для всех страниц сайта используется одна и таже разметка (header вверху, горизонтальное навигационное меню, посредине основной контент, внизу footer)

На страницах уже размещен контент, перемещение элементов, изменение размера картинок допускается (если этого будет требовать новы дизайн)

- необходимо доработать header/footer, сделать сайт более светлее

- стиль сайта: цвет и размер для шрифтов (ссылки, заголовки новостей, текстовые сообщения)

- доработать отображение контента (больше всяких графических элементов, разные разделители между блоками, тени от елементов, рамки для фото) на 5 страницах:

1) главная

2) страница со список новостей

3) страница с детальной информацией по новости

4) страница со списком видео

5) страница с детальной информацией по видео

Более подробную информацию обсудим с выбранным кандидатом

Результатом работы должен быть PSD файл.

Сроки выполнения обсуждаются.

Оплата - WebMoney

13 лет назад
sergey-k
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Работа сделана качественно. Исполнитель постоянно находился на связи, что позволяло контролировать процесс, а это удобно. Так же, по просьбе довольно оперативно сделал доработки в дизайне. Спасибо за хорошую работу.
Отличная работа, спасибо!

Заявки фрилансеров

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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