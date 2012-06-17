Необходимо: - придумать и реализовать узноваемий логотип сайта - сделать дизайн главной страницы сайта и 5 второстипенних страниц - разработать дизайн для электронной рассилки Сайт ...
Дизайн сайта оператора связи.
Разработка дизайна сайта для оператора связи и интернет провайдера.
Разработать дизайн форума(скорее всего ipb) в стиле дизайна сайта.
Разработка юзабилити личного кабинета пользователя.
Заявки фрилансеров
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