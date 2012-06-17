Медаль/печать/наклейка

Нужна медаль что-то вроде этого

http://www.clipartof.com/portfolio/stockillustrations/illustration/digital-collage-of-four-gold-and-blue-money-back-guarantee-seals-229080.html

или вот они же http://clip2net.com/s/22AnA

На медали сверху по русски -"заказ застрахован", внизу то же самое по английски "order insured" , в центре должна быть цифра 55, сверху "дней", снизу "day"

Цветовая гамма - та же что и в примере или с сочетанием цветов:

Голубой синий по шкале цвета - 4DB3CD + Зеленый по шкале цвета - 9DC70D

Можете найти и предложить готовые медали, но с моим текстом и с 90% совпадением с примером или "около того". Нужна строгость, лаконичность.

Заказ легкий, работа по уже готовым решениям, просто нет времени искать и делать самому.

Жду ваших предложений,

Спасибо.