Медаль/печать/наклейка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка117 просмотров

Нужна медаль что-то вроде этого

http://www.clipartof.com/portfolio/stockillustrations/illustration/digital-collage-of-four-gold-and-blue-money-back-guarantee-seals-229080.html

или вот они же http://clip2net.com/s/22AnA

На медали сверху по русски -"заказ застрахован", внизу то же самое по английски "order insured" , в центре должна быть цифра 55, сверху "дней", снизу "day"

Цветовая гамма - та же что и в примере или с сочетанием цветов:

Голубой синий по шкале цвета - 4DB3CD + Зеленый по шкале цвета - 9DC70D

Можете найти и предложить готовые медали, но с моим текстом и с 90% совпадением с примером или "около того". Нужна строгость, лаконичность.

Заказ легкий, работа по уже готовым решениям, просто нет времени искать и делать самому.

Жду ваших предложений,

Спасибо.

HTML
13 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично сработал, все за один день как и обещал. Без лишних вопросов, все по делу. Буду иметь исполнителя в поле зрения, для подобных поручений, и вероятнее всего для других, более емких проектов. Спасибо.
Приятно было поработать с заказчиком, который знает чего хочет и уважает нас (фрилансеров). Спасибо и жду новых проектов!

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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