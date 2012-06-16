Работы по сайту

Необходим постоянный специалист по разовым работам существующего сайта. В данный момент необходимо изменить раздел "Портфолио", имеющий определенное количество различных фото, на раздел, который будет состоять из подразделов/страниц: подраздел "Камины" -с фотографиями и кратким описанием фото каминов, подраздел "Подоконники" -с фотографиями и кратким описанием подоконников, подраздел "Столешницы", "Столешницы для ванной", "Лестницы", "Полы и стены", "Другие изделия" соответственно. (Пример -см раздел "советы"). Фото и текст/описания предоставятся.

Также в ближайшее время предполагается следующее задание -необходимо будет обновить текстуры для опции виртуальный дизайн (многие текстуры не удачно /не красиво представлены)

Также будут финансово приветствоваться другие инициативы/предложения/идеи по улучшению сайта.

информация по сайту:

-WWW.NOBLESTONE.COM.UA

-язык - PHP

-база данных - MySQL

-сайт основан на системе управления сайтами - http://cogear.ru/

никаких других специфических вещей нет.

Юрий