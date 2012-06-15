Нужно нарисовать 3 страницы, 1 главную и 2 внутренние. Макет главной: https://docs.google.com/drawings/d/1BeoRE7miiT9IoVDhZhsWiiZVspZzI9dg8RR-qO1yO3I/edit Макет блогов: https://docs.google.com/drawings/d/1WW9PGgUlBd1fHU0XUqv7xTREsMeLzZfZg1SGjRA2PfQ/edit Макет объявлений: https://docs.google.com/drawings/d/1OExdSJzIJNFAPOTN0U0CfjX7xDIWcdyMwrKiK6TCONc/edit Концепция ресурса ...
Необходимо доработать сайт
Необходимо сделать сайт более привлекательным... упорядочить информацию, что еще?? что по мнению профессионала там необходимо? с наименьшими трудозатратами на этой стадии. пытаемся раскрутить продукцию собственного производства. адрес polymerbeton.com.ua о стоимости работ готовы выслушать пожелания исполнителя.
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