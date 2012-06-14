Разработать дизайн для рефератного сайта

Есть сайт, оказывающий помощь студентам в учебе.. www.helpstu.su

Сейчас он работает на джумла, я хочу перенести его на друпал.

Для начала хочу сменить дизайн на уникальный, разработанный с нуля.. не шаблонный. Есть пример сайта, который мне нравится по функционалу www.zachet-ka.ru Вот нужно примерно все такое же по функционалу, но свое по дизайну.. Дизайн должен быть в голубых и зеленых тонах.. То есть нужна смесь этих двух сайтов.. Взять за основу "зачетку" и добавить из "хелпсту" то, чего не будет хватать (кнопка "рекомендуем", внизу блоки соц сетей и т.п.).

Рассмотрю все предложения. Предлагайте свои цены и сроки.

По предоплате не работаю (сразу об этом говорю). Только по факту. По вашему желанию предоставлю отзывы о себе.

Преимуществом для кандидатов являет портфолио и наличие положительных отзывов и рекомендаций.

Возможно и далее будем сотрудничать по сайту. Нужно быдет дизайн сверстать, перетащить на мой хостинг. Чтоб в итоге получился функциональный рабочий сайт. Если вы сможете сделать не только дизайн, но и решить все эти вопросы – то будет вообще отлично. Тоже об этом указывайте в отклике к проекту.