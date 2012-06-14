На сегодняшний день у компании 2 сайта по разной продукции. Собираемся их объединить в один.Для этого необходимо разработать дизайн макета сайта. Важно, чтобы дизайнер был знаком с требованиями яндекса по юзабилити. Важно, чтобы сайт был ...
Разработать дизайн для рефератного сайта
Есть сайт, оказывающий помощь студентам в учебе.. www.helpstu.su
Сейчас он работает на джумла, я хочу перенести его на друпал.
Для начала хочу сменить дизайн на уникальный, разработанный с нуля.. не шаблонный. Есть пример сайта, который мне нравится по функционалу www.zachet-ka.ru Вот нужно примерно все такое же по функционалу, но свое по дизайну.. Дизайн должен быть в голубых и зеленых тонах.. То есть нужна смесь этих двух сайтов.. Взять за основу "зачетку" и добавить из "хелпсту" то, чего не будет хватать (кнопка "рекомендуем", внизу блоки соц сетей и т.п.).
Рассмотрю все предложения. Предлагайте свои цены и сроки.
По предоплате не работаю (сразу об этом говорю). Только по факту. По вашему желанию предоставлю отзывы о себе.
Преимуществом для кандидатов являет портфолио и наличие положительных отзывов и рекомендаций.
Возможно и далее будем сотрудничать по сайту. Нужно быдет дизайн сверстать, перетащить на мой хостинг. Чтоб в итоге получился функциональный рабочий сайт. Если вы сможете сделать не только дизайн, но и решить все эти вопросы – то будет вообще отлично. Тоже об этом указывайте в отклике к проекту.
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