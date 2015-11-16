Срочно - шапка сайта и небольшие правки шаблона

Нужно к вечеру сделать небольшие правки. Пожалуйста, отвечайте только те, кто может взяться за работу немедленно.

Есть сайт на Wordpress, тема OptimizePress, http://contentguru.ru/

Нужно красную шапку вверху перерисовать: сделать красивый коллаж из трех фотографий авторов с названием сайта.

Видео нужно вставить в какую-то красивую рамку, типа http://www.cretadeluxe.com/graphics/video_frame.gif или http://www.iconfinder.com/icondetails/38706/128/apple_computer_laptop_macbook_icon или что предложите.

Под видео нужно добавить кнопки социальных сетей: ВК, Одноклассники, Мой Мир, Facebook