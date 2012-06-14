Нужен макет сайта в psd 2 страницы, главная и с игрой. Аналогично (блоки, расстановка) c девочки-играют.рф только для мальчиковой аудитории в песочно-солнечных цветах(т.к. для crotery.com)
Редизайн сайта мебели
Нужно сделать с тем же функционалом, но бюджетный сайт мебели.
Интересует дизайн + верстка.
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