Создание юридического сайта
Новый дизайн для сайта
Требуется новый дизайн для сайта linzakirov.ru
Имеющийся дизайн устарел, требуется что-то свежее, красивое, чтобы посетители восклицали "Вау!"
Дизайн должен быть фиксированным, шириной 1000 пикс. Шапку можно сделать резиновой, но не обязательно.
К имеющимся знаку и логотипу можно не привязываться, достаточно красивого написания "LINZAKIROV.RU" и "Линзы с доставкой на дом". Аналогично с цветами, зеленый и голубой предпочтительны, но не обязательны.
Структура сайта остается, расположение блоков можно менять.
Нужен дизайн следующих страниц: главная, список товаров, один товар, корзина.
Интересует стоимость, сроки не критичны.
При качественном сотрудничестве по этому проекту, готовы предложить ещё несколько.
Заявки фрилансеров
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