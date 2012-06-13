Требуется новый дизайн для сайта linzakirov.ru

Имеющийся дизайн устарел, требуется что-то свежее, красивое, чтобы посетители восклицали "Вау!"

Дизайн должен быть фиксированным, шириной 1000 пикс. Шапку можно сделать резиновой, но не обязательно.

К имеющимся знаку и логотипу можно не привязываться, достаточно красивого написания "LINZAKIROV.RU" и "Линзы с доставкой на дом". Аналогично с цветами, зеленый и голубой предпочтительны, но не обязательны.

Структура сайта остается, расположение блоков можно менять.

Нужен дизайн следующих страниц: главная, список товаров, один товар, корзина.

Интересует стоимость, сроки не критичны.

При качественном сотрудничестве по этому проекту, готовы предложить ещё несколько.