ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это ...
Шапка для форума
Необходимо создать хеадер (шапку) для уже существующего форума
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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