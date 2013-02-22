Нужен стиль для форума (нумизматика). Никакого флеша. Легкочитаемый, шрифты скорее всего не меньше 12 - возможна правка по ходу проекта. Легкий (а лучше - ОЧЕНЬ легкий) по весу. Критерий - чтоб ...
Редизайн + верстка (сайт на вебасист шопскрипт)
ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf
Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это значительно облегчит мне выбор, возможно в вашу пользу)
Выбранный исполнитель
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