Нужен стиль для форума (нумизматика). Никакого флеша. Легкочитаемый, шрифты скорее всего не меньше 12 - возможна правка по ходу проекта. Легкий (а лучше - ОЧЕНЬ легкий) по весу. Критерий - чтоб ...
Перерисовать форму заказа на сайте (косметика)
Вкратце,есть форма заказа, сайт на джумле. Необходимо слегка перерисовать форму заказа на сайте .
То,что нужно сделать, описано здесь. http://screencast.com/t/rWN9okwvZb7J
По-русски говоря,необходимо поднять все то,что ниже формы заказа,кроме кнопки Submit.Кнопку перерисовать на Get it now! Бюджет фикс-30 долларов.Ваши предложения.
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