Перерисовать форму заказа на сайте (косметика)

Вкратце,есть форма заказа, сайт на джумле. Необходимо слегка перерисовать форму заказа на сайте .

То,что нужно сделать, описано здесь. http://screencast.com/t/rWN9okwvZb7J

По-русски говоря,необходимо поднять все то,что ниже формы заказа,кроме кнопки Submit.Кнопку перерисовать на Get it now! Бюджет фикс-30 долларов.Ваши предложения.