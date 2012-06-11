Дизайн сайта церкви

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок229 просмотров

Требуется дизайн сайта церкви.

Указывайте цену и сроки

За пример возьмем этот сайт: http://iliya-monastery.org/blog/

P.S. Пример - это не значит что нужно сделать в точности такой же, это ваша основа с чего начать.

13 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад