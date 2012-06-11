Одностраничка. Сайт-визитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки298 просмотров

Нужна одностраничка.

На сайте будет объявление + добрая картинка (дружного коллектива) + форма отправки данных (Имя, телефон, Примечание). Данные с формы падают на мейл.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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