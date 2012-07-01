Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Оперетты и Станиславского(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами ...
Редизайн сайта
Требуется провести редизайн сайта - интрент магазина пин кодов. Поднадоел старый дизайн, уж больно выглядит он слишком просто. Основные требования к новому дизайну - красочность и привлекательность, простота навигации, собственный стиль. Приветствуются творческий подход и оперативность.
Необходима проработка всех основных страниц сайта, формат предоставления данных psd.
Адрес сайта pinshop.uz
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