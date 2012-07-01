Редизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки249 просмотров

Требуется провести редизайн сайта - интрент магазина пин кодов. Поднадоел старый дизайн, уж больно выглядит он слишком просто. Основные требования к новому дизайну - красочность и привлекательность, простота навигации, собственный стиль. Приветствуются творческий подход и оперативность.

Необходима проработка всех основных страниц сайта, формат предоставления данных psd.

Адрес сайта pinshop.uz

13 лет назад
mnemonikj
Георгий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
13 лет назад
$100
7 дней
C Романом приятно сотрудничать, адекватно воспринимает критику и ответственно подходит к работе. Все пожелания в процессе работы были учтены, работой остался доволен. В будущем планирую обращаться еще, спасибо за работу.
Спасибо за возможность участия в красивом проекте. Буду рад сотрудничеству в будущем.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
13 лет назад