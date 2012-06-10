Шапка для интернет-магазина бескаркасной мебели

Техническое задание

1. Требуется разработать шапку для интернет-магазина Bagly.ru

2. Тематика - продажа бескаркасной мебели

3. Интернет-магазин региональный, город Омск

4. Размер шапки - 950х200 (высоту можно увеличить, в зависимости от ваших идей)

5. В шапке должно быть название магазина на русском и английском языках (Bagly.ru и Бэгли) а также текст "бин бэги в Омске"

6. В шапке хотелось бы видеть нечто эмоциональное и однозначно идентифицирующее товар магазина, то есть бин бэг.

7. Справа нужно оставить место для контактной информации, будет накладываться сверху текстом