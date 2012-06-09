Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Квартет И, Вахтангова и Моссовета(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с ...
Срочно нужна разработка сайта
Ищем не дорогого и шустрого специалиста по разработке сайтов.
Сайт уже есть в сети и работает, необходимо изменить дизайн и навигацию (возможно нужно все делать заново).
Это сайт детских товаров, с функцией интернет-магазина ( 1 товар, есть несколько его коллекций, которые подразумевают разную расцветку). В общем не миллионный ассортимент. Один единственный вид товара, но имеющий разные цвета.....
Нужно освежить внешний вид основываясь на примерах, по навигации взяты данные сайты
Также необходима возможность менять фоновую картинку самостоятельно (данная процедура необходима для того что бы при смене коллекций мы имели возможность самостоятельно менять фоновую картинку сайта.
Ищем мастера работающего на себя, а не на вэб студию.
Ну и самое важное по срокам, не можем долго затягивать.....
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