Срочно нужна разработка сайта

Ищем не дорогого и шустрого специалиста по разработке сайтов.

Сайт уже есть в сети и работает, необходимо изменить дизайн и навигацию (возможно нужно все делать заново).

Это сайт детских товаров, с функцией интернет-магазина ( 1 товар, есть несколько его коллекций, которые подразумевают разную расцветку). В общем не миллионный ассортимент. Один единственный вид товара, но имеющий разные цвета.....

Нужно освежить внешний вид основываясь на примерах, по навигации взяты данные сайты

http://www.hoppopbaby.com/

http://babypol.com.ua/

Также необходима возможность менять фоновую картинку самостоятельно (данная процедура необходима для того что бы при смене коллекций мы имели возможность самостоятельно менять фоновую картинку сайта.

Ищем мастера работающего на себя, а не на вэб студию.

Ну и самое важное по срокам, не можем долго затягивать.....