Создать дизайн сайта umi cms

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок130 просмотров

Конкурент проекта kodos.ru

Нужно сделать аналогичного класса сайт, с возможностью интернет магазина. Сам движок есть.

13 лет назад
mertix
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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