Визуализация, макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки156 просмотров

Сделать вариант с другими 4мя брэндами: EBC, TRW, Zimmermann, Bosch. (отталкиваемся от примера) Фон можете предложить сами, либо использовать как сейчас. Ещё можно поменять сам фон сайта.

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Роман прекрасно справился с поставленной задачей. Проявил инициативу, красиво всё отрисовал. Сделал всё в поставленные сроки. Всегда на связи. Хороший дизайнер! Всем рекомендую!
Работу выполнили быстро.Работать приятно.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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