Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Пакетный заказ на дизайн для 7-ми сайтов (Part3).
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале).
Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или будет содержать похожие работы, то мы готовы в качестве гарантии за показ тестового дизайна сайта, по предоплате перевести вам 30$.
Просьба, оставлять заявки, только если вы действительно уверенны в своих силах, создавали аналогичные дизайны и сможете показать достойное качество вашей работы.
Необходимо создать дизайны сайтов для следующих событий:
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Дженифер Лопес
Сергей Лазарев
Тото Кутуньо
Чайф
Эх Разгуляй
Placebo
Zz top
Дизайн сателлитов должен быть аналогичным как на двух нижеуказанных сайтах.
Соответственно не прямое копирование, Используйте в работе расположение основных блоков и элементов.
Т.е. элементы не меньше, шрифты такие же.
Телефон 888-88-88 желательно покрупнее. На Главной странице также отрисовать поля для формы заказа.
Структура сайта — в верхнем меню ссылки:
Главная
О концерте
Билеты
Схема зала
Биография
Фотогалерея
Доставка и оплата
В нижнем меню продублировать ссылки и телефон 888-88-88
Текст на главной с двумя заголовками, и под каждым по 800 знаков.
Меню может быть и вертикальным, но лучше горизонтальное.
Подумайте как можно было бы оживить сайты, добавить энергии, драйва, чтобы от сайта энергетика исходила.
Для лирических исполнителей, создать эмоциональный фон соответствующий его песням.
Для рок-групп показать энергетику, соответствующую их композициям.
Для шоу и концертов глобальное ощущение праздника и всеобщего веселья, соответственно программе шоу.
В пример посмотрите вот эти сайты:
http://www.elton-john-ticket.ru/
http://www.shanson-goda-bilety.ru/
Доработайте сайт в плане фона: наложите текстуру или тематический узор, чтоб сайты не были аскетичным, оживите их используя фон.
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Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!
Внимание!!!
Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!
Выбранный исполнитель
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