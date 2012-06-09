Создание витрины на сайте

На сайте http://auto-s-t.ru/ на главной странице необходимо сделать витрину для 4 автомобильных тормозных дисков (DBA, Brembo, StopTech, Zimmermann Sport). Делаем визулизацию, можно скриншотами. Текст опускаем ниже и вместо него будет винтрина.

Фотки дисков подбирать самим + логотипы фирм этих дисков должны быть в винтрине - либо в углу, либо полупрозрачными