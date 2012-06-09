Создание витрины на сайте

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Завершен2 заявки151 просмотр

На сайте http://auto-s-t.ru/ на главной странице необходимо сделать витрину для 4 автомобильных тормозных дисков (DBA, Brembo, StopTech, Zimmermann Sport). Делаем визулизацию, можно скриншотами. Текст опускаем ниже и вместо него будет винтрина.

Фотки дисков подбирать самим + логотипы фирм этих дисков должны быть в винтрине - либо в углу, либо полупрозрачными

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
Андрей хороший дизайнер, работа на высшем уровне и очень оперативно!! Всем рекомендую!
Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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