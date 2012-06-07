Оригинальный дизайн для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок171 просмотр

Интернет магазин http://podarotek.ru Cделан на движке опен карт ocstore_v1.5.1.3 , ищу человека который хорошо разбирается в движке и сможет много всего сделать...

13 лет назад
stixel2222
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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