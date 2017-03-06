Необходимо создать дизайн сайта в стиле Web 2.0

Если вкратце, то нужно создать сайт, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С хорошими, читабельными шрифтами. Также на этом сайте будут иллюстрации в виде комиксов.

Страницы представляют из себя как обычные статические, так и страницы с формами и таблицами.

Должно быть хорошее понимание юзабилити.

Оплата по факту сдачи каждой страницы.

Просьба новичкам не оставлять заявки.

Подробности проекта по почте: [email protected]