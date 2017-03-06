Необходимо создать дизайн сайта в стиле Web 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок488 просмотров

Если вкратце, то нужно создать сайт, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С хорошими, читабельными шрифтами. Также на этом сайте будут иллюстрации в виде комиксов.

Страницы представляют из себя как обычные статические, так и страницы с формами и таблицами.

Должно быть хорошее понимание юзабилити.

Оплата по факту сдачи каждой страницы.

Просьба новичкам не оставлять заявки.

Подробности проекта по почте: [email protected]

13 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Hishnik
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Hishnik
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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