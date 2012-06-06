Шапка сайта и фон для сайта

# 1 — $ 35

Здравствуйте. Для сайта www.yasnovid.ru требуется шапка в стиле деревенской магии с надписью ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ и номером телефона в шапке.

А также требуется подбор фона сайта, подходящего под шапку.

В шапке должна быть надпись ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, а номер телефона должен прилагаться отдельным файлом на прозрачном фоне (png)

В качестве примера хотелось бы видеть скрин страницы с шапкой и фоном.

Спасибо.