Сайт фирмы, оказывающей юридические услуги. Ширина шапки: 940 пикселей Высота шапки: 180-220 пикселей Необходимо оставить слева место для названия фирмы, а справа для контактной информации, телефонов, мейлов и ...
Редизайн спортивного портала
Необходимо сделать редизайн спортивного портала. Структура сайта остается прежней. Полное ТЗ - по запросу.
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