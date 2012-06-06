Редизайн спортивного портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка192 просмотра

Необходимо сделать редизайн спортивного портала. Структура сайта остается прежней. Полное ТЗ - по запросу.

13 лет назад
autoyarsk
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад