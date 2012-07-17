Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например - любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) - WordPress Что требуется: 1. ...
Дизайн сайта, приватно для newanns
разработка дизайна для сайта металлоконструкций
Выбранный исполнитель
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