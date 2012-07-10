Доработка шаблона. Приватно для Лагутин Роман.

Спасибо за работу. Приятно иметь дело с человеком. который профессионал в своем деле. И главное: этот человек никогда не дает ложных обещаний и всегда дает рекомендации по дальнейшей работе над проектом. Спасибо! Буду обязательно заказывать другие проекты.+++++