Требуется качественный и современный дизайн
Дизайн + верстка темы для WordPress
Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением сайтов-сателлитов. Сейчас мне нужен дизайн с версткой под WordPress (создание темы). Сразу скажу, что оплата невысокая, однако объемы – хорошие!
Что нужно сделать?
1) Я даю вам тематику, например – Дизайн интерьера.
2) Вы подбираете красивый шаблон в psd (находите в интернете – например, templatemonster), переделываете его. В итоге вы должны сделать:
- главную страницу
- страницу со статьей
- страницу с рубрикой
3) Из получившегося psd шаблона вы верстаете шаблон под WordPress.
Для начала мне нужен 1 шаблон. Если сработаемся, то возможен оптовый заказ на 10 тем. Если и они будут выполнены отлично, то далее будет заказ еще крупнее.
В заявке оставляйте желаемую сумму за один готовый шаблон. Учтите, что объемы большие, поэтому я ищу самую оптимальную цену.
Заранее спасибо!
Выбранный исполнитель
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