Дизайн + верстка темы для WordPress

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Закрыт6 заявок183 просмотра

Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением сайтов-сателлитов. Сейчас мне нужен дизайн с версткой под WordPress (создание темы). Сразу скажу, что оплата невысокая, однако объемы – хорошие!

Что нужно сделать?

1) Я даю вам тематику, например – Дизайн интерьера.

2) Вы подбираете красивый шаблон в psd (находите в интернете – например, templatemonster), переделываете его. В итоге вы должны сделать:

- главную страницу

- страницу со статьей

- страницу с рубрикой

3) Из получившегося psd шаблона вы верстаете шаблон под WordPress.

Для начала мне нужен 1 шаблон. Если сработаемся, то возможен оптовый заказ на 10 тем. Если и они будут выполнены отлично, то далее будет заказ еще крупнее.

В заявке оставляйте желаемую сумму за один готовый шаблон. Учтите, что объемы большие, поэтому я ищу самую оптимальную цену.

Заранее спасибо!

WordPress
13 лет назад
ivantext
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня

Заявки фрилансеров

dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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