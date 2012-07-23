Дизайн сайта и дизайн логотипа по макетам

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Завершен34 заявки248 просмотров

Необходимо отрисовать макеты дизайна сайта и логотип по предложенным макетам.

Обязательно знание основ веб дизайна и грамотного оформления веб ресурсов (расстояния между объектами на странице, правильная величина шрифтов заголовков и текста, выделение более важных объектов и т.д.). Количество макетов - 5-7.

От вас предложение цены и сроки выполнения.

п.с. Выбираем исполнителя не по цене, поэтому пожалуйста пишите точную цену, за которую вы готовы работать, что бы могли сразу заложить ее в план расходов.

13 лет назад
zarbazan4ik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$225
14 дней
Ольга, было приятно с вами поработать. Поставленная задача была понята сразу, поэтому мы утвердили первый же предложенный вами макет дизайна. Огромное спасибо за вашу работу, таких дизайнеров сегодня не так легко найти!!! Отдельное спасибо за терпение и понимание) з. ы. успехов вам и хороших заказчиков!!!
Евгений, спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем, как порядочного и ответственного заказчика! Сплошное взаимопонимание и конструктивный диалог. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты :)

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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