Дизайн сайта и дизайн логотипа по макетам

Необходимо отрисовать макеты дизайна сайта и логотип по предложенным макетам.

Обязательно знание основ веб дизайна и грамотного оформления веб ресурсов (расстояния между объектами на странице, правильная величина шрифтов заголовков и текста, выделение более важных объектов и т.д.). Количество макетов - 5-7.

От вас предложение цены и сроки выполнения.

п.с. Выбираем исполнителя не по цене, поэтому пожалуйста пишите точную цену, за которую вы готовы работать, что бы могли сразу заложить ее в план расходов.