Доброе время суток, уважаемые Фрилансеры! Необходимо сделать редизайн сайта karkass.ru (главной страницы) Проблемы текущего дизайна: 1. меню находится высоко и оно мелковато 2. главная страница невнятная ...
Дизайн сайта
Требуется качественный и современный дизайн
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