Оригинальный дизайн, профессиональный подход
- дизайн сайтов
- дизайн посадочных страниц (landing page)
- UI/UX
- логотипы, фирменный стиль
- полиграфия
- баннеры
- технический дизайн
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Все отлично. Моментальное понимание дела. Особо не объяснял, тему чувствует прекрасно! Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, приятно было поработать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$65
10 баллов
11 лет назад
Все очень красиво и аккуратно. И главное, точно в срок! Отличный дизайнер.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик и приятный в общении человек. Всегда на связи, быстро сделали проект, быстро произвели оплату. Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
11 лет назад
Все оперативно, быстро, а главное качественно! Готов в дальнейшем работать с этим исполнителем
Ответный отзыв
Справедливый и честный заказчик, с ним комфортно работать. Была рада сотрудничеству!
$500
10 баллов
12 лет назад
Хороший дизайнер !
Ответный отзыв
Была рада поработать. Рекомендую.
$30
10 баллов
12 лет назад
Ника отличный профессионал. Работа была выполнена в срок, с массой пожеланий. У нее достаточно большое терпение, выдержала все доработки, которые были предъявлены. Высокий профессионализм фри-лансера, а также приятное общение и еще раз терпение. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Анной, четкая задача, оплата вовремя. Приятное и вежливое общение.
Дизайн сайтов
10 отзывов
от $200
от 2 дней
#313
Баннеры
1 отзыв
от $10
#298