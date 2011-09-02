LogGo

Нина Шмелёва LogGo

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Оригинальный дизайн, профессиональный подход

- дизайн сайтов

- дизайн посадочных страниц (landing page)

- UI/UX

- логотипы, фирменный стиль

- полиграфия

- баннеры

- технический дизайн

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Lalulin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Аватар для группы вконтакте
Все отлично. Моментальное понимание дела. Особо не объяснял, тему чувствует прекрасно! Буду сотрудничать дальше.
Очень хороший заказчик, приятно было поработать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Dabro
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Разработать дизайн сайта (Животная темататика)
Все очень красиво и аккуратно. И главное, точно в срок! Отличный дизайнер.
Замечательный заказчик и приятный в общении человек. Всегда на связи, быстро сделали проект, быстро произвели оплату. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
WAP дизайн
Все оперативно, быстро, а главное качественно! Готов в дальнейшем работать с этим исполнителем
Справедливый и честный заказчик, с ним комфортно работать. Была рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта в web 2.0
Хороший дизайнер !
Была рада поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходим дизайн 2 небольших баннеров
Ника отличный профессионал. Работа была выполнена в срок, с массой пожеланий. У нее достаточно большое терпение, выдержала все доработки, которые были предъявлены. Высокий профессионализм фри-лансера, а также приятное общение и еще раз терпение. Рекомендую.
Понравилось работать с Анной, четкая задача, оплата вовремя. Приятное и вежливое общение.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
10 отзывов
от $200
от 2 дней
#313
Баннеры
1 отзыв
от $10
#298