Ника отличный профессионал. Работа была выполнена в срок, с массой пожеланий. У нее достаточно большое терпение, выдержала все доработки, которые были предъявлены. Высокий профессионализм фри-лансера, а также приятное общение и еще раз терпение. Рекомендую.