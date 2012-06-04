Дизайн и верстка простого сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок266 просмотров

Нужен дизайн простого сайта для американской христианской миссии TR Ministry. На сайте должен находиться календарь событий — дизайн которого также надо реализовать. Никаких изысков — простенько и со вкусом!

По скольку ребята сами не знают что им нужно (а мы и подавно) все остается на откуп дизайнера. Но есть небольшое условие — понятие простенько и со вкусом должно совпасть у дизайнера с заказчиком. Реализуем все очень просто: в заявке вы оставляете ссылку на сайт или макет, по вашему мнению подходящий под данную концепцию (ваш это диз или не ваш не важно). И ссылку на свое портфолио.

Я показываю ссылочки на простые и вкусные сайты заказчикам, если ваши взгляды совпадают то мы с вами обсуждаем сроки и стоимость.

Цены на мой взгляд должны быть примерно такими:

1400р — дизайн, ну, а если сможете еще и сверстать то 600р — верстка.

13 лет назад
emause
Кор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $115

    Доброе время суток, уважаемые Фрилансеры! Необходимо сделать редизайн сайта karkass.ru (главной страницы) Проблемы текущего дизайна: 1. меню находится высоко и оно мелковато 2. главная страница невнятная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка дизайна интернет-магазина

    Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Для интернет магазина требуется разработать дизайн. Техническое задание в приложении. В заявке указывайте реальные сроки и стоимость. Заранее благодарен!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн макета строительного портала. Визитка.

    $50

    Добрый день. Нужно отрисовать макет сайта-визитки, для фирмы занимающейся строительством бань и домов из бруса. Из понравившихся работ - rusdom25 (.) ru Нужно что-то в таком стиле. Исполнителя желательно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн информационного портала

    Нужен дизайн для инфо-портала. Всё описание тут: goo.gl/3eC5E Дополнительная информация и ответы на вопросы – выбранному исполнителю. От вас жду: 1. Цену 2. Сроки ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать 10 копий дизайна

    Есть простой html шаблон. Необходимо сделать 10 копий это шаблона. Т.е. поправить цветовую гамму и изменить картинку сверху. Шаблон: http://zakupki74.com/templ/

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта (1 страница)

    Нужно нарисовать дизайн сайта (главную страницу). Есть ТЗ, надо PSD. Присылайте сроки и стоимость. ТЗ вышлю тем, кто откликнется с ценами и сроками P.S. Если делаете и ...

    HTML
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад