Дизайн и верстка простого сайта.

Нужен дизайн простого сайта для американской христианской миссии TR Ministry. На сайте должен находиться календарь событий — дизайн которого также надо реализовать. Никаких изысков — простенько и со вкусом!

По скольку ребята сами не знают что им нужно (а мы и подавно) все остается на откуп дизайнера. Но есть небольшое условие — понятие простенько и со вкусом должно совпасть у дизайнера с заказчиком. Реализуем все очень просто: в заявке вы оставляете ссылку на сайт или макет, по вашему мнению подходящий под данную концепцию (ваш это диз или не ваш не важно). И ссылку на свое портфолио.

Я показываю ссылочки на простые и вкусные сайты заказчикам, если ваши взгляды совпадают то мы с вами обсуждаем сроки и стоимость.

Цены на мой взгляд должны быть примерно такими:

1400р — дизайн, ну, а если сможете еще и сверстать то 600р — верстка.