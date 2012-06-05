Дизайн сайта + верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок208 просмотров

Требуется придумать и нарисовать дизайн для сайта - есть готовый сайт с функционалом без дизайна.

Строгих требований нету, поэтому можно сделать "что-то похожее"

+ Требуется верстка.

1) резиновая верстка нужна

2) По дизайну: Существующую структуру нужно переделать полностью, видоизменить: цвет, форма, элементы, дополнить и т.д. (приемлемо). Рисуйте, как для себя. Главное чтобы дизайн выглядел строго без изысков "современный, молодёжный"

3) Фон лучше всего - БЕЛЫЙ.

4) Логотип. Не обязателен.

5) Рисуем все страницы, в одном стиле.

6) Нужны страницы: 1) главная, 2) страница входа, 3) страница "мой кабинет" внутренняя, 4) страница новостей/стат.страниц

Для участия присылаем варианты + сроки + цену

P.S. Все вопросы задаем в личку

13 лет назад
f375
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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