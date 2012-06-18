Нужен дизайн для сайта по готовой структуре

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка340 просмотров

Требуется строгий, выдержанный, стильный дизайн для сайта по тематике Бельгийский ламинат (работу сдавать в формате psd) по существующей структуре сайта — http://zalil.ru/33388866 (скачиваем по ссылке). Бриф в приложении.

Структуру в PSD вышлю, как примитесь за работу.

Нужен только Дизайн. Сперва нужно "облагородить" Главную страницу, если понравится приметесь за внутренние.

В дизайне можно использовать эффекты JQuery, CSS3. Сверстаем.

Техническое задание:

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1) Минимальное разрешение 1024, максимальное 1280 (резиновая верстка от 1000px до 1280px и будет фиксироваться)

2) По дизайну: Нужно разработать строгий, выдержанный, но в то же время, стильный дизайн. Существующую структуру нужно оставить, но можете видоизменить: цвет, форма, элементы, дополнить и т.д. (приветствуется). Просьба, рисуйте от души, как для себя.

3) Фон и цвет сайта. В соответствии со строгостью. Главное — интересная идея и качественное выполнение. Используйте больше теней (очень нравятся тени). Не бойтесь выкладываться. Понравится работа — будем сотрудничать на постоянной основе.

4) Логотип. как в структуре.

5) Если в структуре нашли ошибку / несоответсвие исправляйте, т.е. делайте так как вы считаете правильным (нужно будет обосновать).

6) Рисуем все страницы, естественно в едином стиле.

7) Работу смотрим сразу, корректируем / утверждаем.

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Для участия присылаем предложение + Портфолио + сроки производства + цену

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P.S. Все вопросы задаем в личку или в ICQ

jQuery
13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Работа была выполнена очень качественно и в указанный срок. Учтены все пожелания в процессе работы. Рекомендую данного исполнителя.
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Заявки фрилансеров

yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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