Разработка дизайна для aventustech.ru

Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением сайтов-сателлитов. Сейчас мне нужен дизайн с версткой под WordPress (создание темы). Сразу скажу, что оплата невысокая, однако объемы – хорошие! Что нужно сделать? 1) Я даю вам ...