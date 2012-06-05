Дизайн для форума IPB 3.0 + на выходе файл шаблона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок118 просмотров

Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн для форума IPB 3.0, чтобы был похожий на сайт, елементы и тд.

И как бы сразу сверстать, н выходе дать мне файл с шаблонами, чтобы я установил.

Возможна предоплата.

13 лет назад
CastielS
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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