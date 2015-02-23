Требуется разработка уникального логотипа для юридической компании «Юрист Петрова В.В.». Логотип должен включать название, слоган и яркие цвета. Ожидается стильный и солидный дизайн, отражающий сферу деятельности компании. Исходники должны быть предоставлены в векторной графике. Приветствуются пояснения к концепции логотипа.
Основная наша деятельность - это продвижение сайта в органической выдаче.
Здесь часто заказываю логотипы, айдентику, фир.стиль. Как известно, для эффективного продвижения сайта и получения лидов часто требуется сайты привести в полный порядок, чтобы посетители Доверяли (выдержанный стиль), им было удобно юзать (юзабилити / навигация) сайт. Особенно ценим «продающие свойства» веб-дизайна для увеличения отдачи трафика, который привлечём с органической выдачи Яндекс и Google.
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