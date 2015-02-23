flaris

Фларис flaris

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и продвижение сайтов

Основная наша деятельность - это продвижение сайта в органической выдаче.

Здесь часто заказываю логотипы, айдентику, фир.стиль. Как известно, для эффективного продвижения сайта и получения лидов часто требуется сайты привести в полный порядок, чтобы посетители Доверяли (выдержанный стиль), им было удобно юзать (юзабилити / навигация) сайт. Особенно ценим «продающие свойства» веб-дизайна для увеличения отдачи трафика, который привлечём с органической выдачи Яндекс и Google.

Я в поиске талантов - О компании

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
51
безопасных платежей

  • Требуется логотип для юридической компании

    Требуется разработка уникального логотипа для юридической компании «Юрист Петрова В.В.». Логотип должен включать название, слоган и яркие цвета. Ожидается стильный и солидный дизайн, отражающий сферу деятельности компании. Исходники должны быть предоставлены в векторной графике. Приветствуются пояснения к концепции логотипа.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется разработать Современный веб-дизайн для ИМ

    $450

    Требуется разработка веб-дизайна для всех основных страниц: --- Страницы, которые надо разработать (как мне предвидится): -- Главная страница О компании (Описание / Отзывы / Благодарности / Поставщики и т.д.) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для мебельной компании / сайта

    $100

    Требуется разработать логотип для салона «Мебельный уют» - http://softmebel.com/ --- Компания является дистрибьютором фабрик ЭкоМебель (кухни, столы и стулья), Юта (столы, стулья, гостиные), Оримекс (столы, стулья), Кураж (гостиные, прихожие, спальные), Авангард (диваны, гостиные), Боно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется обновление сайта

    $40

    Необходимо внести изменения на сайте УгличеПоле - http://ouglechepole.ru/   1. Рубрика «Продукция -&gt; Птица и яйца» - http://prntscr.com/c2zr2u - необходимо скрыть раздел (закомментировать) 2. Необходимо добавить в «Мясные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется логотип по тематике - Студия красоты

    $100

    Уважаемые, Дизайнеры! Рад приветствовать Вас в очередном конкурсе на разработку логотипа. Выражаю благодарность за участие и желаю всем успехов! Итак… Требуется разработать логотип для студии — Студия «Азбука красоты». ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется логотип по тематике - Эвакуаторы

    $120

    Уважаемые, Дизайнеры! Рад приветствовать Вас в очередном конкурсе на разработку логотипа. Выражаю благодарность за участие и желаю всем успехов! Итак... Требуется разработать логотип для компании - "Эвакуаторофф", это автоматическая ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется логотип по тематике - Лечение заграницей

    $130

    Требуется разработать логотип для посредников (связывают людей с клиниками Европы - в Германии, Израиле, США, Южная Корея, Китай, Сингапур и т.д.). Компания представляет из себя что то вроде - http://almed.org/ (список ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется специалист на UMI CMS

    Требуется специалист на UMI CMS, чтобы внести правки на сайте http://souz-m.ru/ 1. Главная страница: ---------------------------- 1.1. 3D-модели диванов на заставке. Необходимо создать возможность их замены и увеличить их количество (в данный ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется разработать логотип в векторе

    Требуется разработать данный логотип - http://zalil.ru/34934471 в векторе , чтобы мы могли использовать его в Полиграфии, презентациях и т.д., а также красивое написание названии компании - "Фларис и партнеры" и его слоган "Исполним в цвет!" ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для строительного Интернет-магазина

    $130

    Рад всех приветствовать вновь! Требуется разработать логотип для строительного Интернет-магазина (универсальный, т.е. будут разные стройматериалы). Логотип разрабатывается впервые, с него будем отталкиваться при разработке дизайна сайта. Компания занимается комплексным ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип по тематике - Грузоперевозки

    $120

    Требуется разработать логотип для компании занимающейся грузоперевозками: - по Москве и московской области - в регионы РФ - квартирные и офисные переезды - страхование грузов. ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип

    $90

    Дорогие коллеги! Требуется разработать логотип для компании на сайте, визитках, документах, конвертах, на одежде клинеров, баннеры, щиты и т.д. Тоновое цветовое решение — чистая техника (стильно). ЛОГОТИП ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип

    $110

    Дорогие коллеги! Требуется разработать логотип для компании "Простекло", которая занимается оборудованием и расходными материалами для изготовления продукции из стекла. Работают с использованием новейших технологий для изготовления оборудования. Продажа оборудования и расходных материалов для изготовления ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен логотип для портала ГиМУ в РФ

    $120

    Требуется разработка логотипа для информационно-образовательного портала ГиМУ в РФ (Государственное и Муниципальное управление в Российской Федерации). в Приложении: 1) Главная страница сайта - для понимания. 2) Логотип (черновик). ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа - Ткани

    $120

    Требуется разработка логотипа для компании, которая занимается оптовой торговлей различных видов импортных тканей со склада в Москве и под заказ (в Приложении их старый логотип, так делать нельзя!!!) Компания реализует продукцию от ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип

    $120

    Требуется разработка логотипа Цвета - на усмотрение дизайнера. По возможности, нужно придерживаться стилистики мировых брендов - Немирофф, колбасофф, и т.д. Логотип будет использоваться на сайте, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип для мультимедийной системы

    $120

    Требуется логотип для строительной компании - Неодиалог (Neodialog). КРАТКО О КОМПАНИИ: Это мультимедийная система, вход в которую осуществляется с персонального компьютера. Программный продукт / тренажер по развитию навыков эффективной ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется слоган для справочной службы

    $50

    Здравствуйте! Требуется слоган для информационно-справочной службы Горсправка 09. Будет нанесено на автобусах (макет в Приложении), смотрите нижний макет. Нужно переиграть текст: «Информация об организациях г. Железнодорожный в одном ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Требуется логотип для юридической компании
Спасибо Фларису за конкурс. Очень приятный и порядочный заказчик. Очень рекомендую к сотрудничеству!
В конкурсе на изготовление логотипа было действительно много достойных работ. Наш заказчик выбрал работу Виктории, т.к. считает что лучше всех раскрывает Суть. Виктория - молодец, выкладывала варианты, примеряла их в интерьере. Исходники предоставлены во всех возможных форматах. Поздравляю Викторию с победой, и выражаю огромную благодарность всем остальным участникам. Спасибо! С уважением, Фларис.
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Логотип для крупной строительной компании (группа компаний)
Очень рада победе в конкурсе! Спасибо за интересный проект!
Тот случай, когда смелое решение - привело к взаимному успеху! Впервые был затяжительный конкурс на разработку логотипа. Было очень много достойных вариантов. Все исполнители отнеслись с полной ответственностью. Вариант Ольги подошло - по философии и исполнению! Поэтому, Друзья, не обижайтесь, Всем огромное спасибо за участие! С некоторыми из Вас планирую работать дальше. Спасибо еще раз, я всех вас люблю и уважаю! С уважением, Фларис.
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$450
10 баллов
5 лет назад
Требуется разработать Современный веб-дизайн для ИМ
Спасибо Фларису за проект, очень приятно легко и комфортно работать с такими заказчиками! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Владимир работает супер быстро! Макеты были разработаны хорошо, с удобной структурой. Были учтены все пожелания и капризы. Сотрудничеством доволен, работаем дальше.
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать логотип в векторной графике
Точная задача, быстрое согласование, моментальная оплата. Благодарю Флариса за профессионализм и рекомендую к сотрудничеству.
Приятное сотрудничество. Быстрое понимание ТЗ. Чёткое выполнение. Обращаюсь не в первый раз. Доволен. Рекомендую! С уважением, Фларис и партнеры.
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A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Логотип для мебельной компании / сайта
Благодарю Флариса за интересный конкурс. Подробная формулировка задания, заинтересованное ведение проекта, коммуникация, быстрый выбор и выплата вознаграждения. Серьезный заказчик, с которым комфортно сотрудничать. Мои рекомендации. С уважением, Алла.
Достойный вариант, подробные исходники и Брендбук к логотипу. Приятное сотрудничество: всегда на связи, быстрая реакция на запросы и чёткое выполнение поставленных задач. Алла, спасибо за участие в конкурсе и за потрясающую работу! Рекомендую. С уважением, Фларис.
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