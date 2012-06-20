Дизайн сайта для кофейни.

Основные требования:

1.Аккуратность

2. Групировка блоков в группы по слоям

3. Обязательно подпись к слоям согласно его функции

4. Вместе с макетом должны идти уникальыне шрифты, кторые использовались в макете

5. Наличие слоя с hover для кликабельных элементов и элементов имеющих hover

6. Hover-ы можно отдельным макетом

7. Возможность раскладывать сложные элементы на слои с учетом их прозрачности

8. При прорисовке фона учитывать его отображении на экранах большого разрешения

9. Название макетов согласно названия страниц

Подробные требования предоставлю.

Пожалуйста, с предложениями присылайте ссылки на свои работы аналогичные этому заданию(не нужно предоставлять все портфолио)

Спасибо.