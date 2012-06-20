Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок833 просмотра

Дизайн сайта для кофейни.

Основные требования:

1.Аккуратность

2. Групировка блоков в группы по слоям

3. Обязательно подпись к слоям согласно его функции

4. Вместе с макетом должны идти уникальыне шрифты, кторые использовались в макете

5. Наличие слоя с hover для кликабельных элементов и элементов имеющих hover  

6. Hover-ы можно отдельным макетом

7. Возможность раскладывать сложные элементы на слои с учетом их прозрачности

8. При прорисовке фона учитывать его отображении на экранах большого разрешения

9. Название макетов согласно названия страниц

Подробные требования предоставлю.

Пожалуйста, с предложениями присылайте ссылки на свои работы аналогичные этому заданию(не нужно предоставлять все портфолио)

Спасибо.

13 лет назад
Evgenia_a
Евгения 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$220
5 дней
Отлично! Результатом остались довольны. Профессионально, быстро. Всегда на связи. Спасибо за терпение.
Было очень комфортно работать! Евгения - отличный заказчик и приятный в общении человек! Всегда на связи, все исправление обоснованы, своевременная оплата. Специфика заказа была такова, что постоянно хотелось тортов и пирожных - жаль, что живу далековато). Удачи Вашему проекту!

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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