Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например - любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) - WordPress Что требуется: 1. ...
Дизайн промо сайта
Надо сделать дизайн промосайта (1 главная страница и одна второстепенная) по аналогии с американским сайтом но в стиле нашего интернет-магазина. сделать в виде HTML. интересует предыдущий опыт. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
На сайт нарисовать шапку, задумка: девушка у бильярдного столаЗавершен13 лет назад
- $25
рисунок для шапки сайта размер : 700x132 тематика : кухни из массива дерева цветовая гамма : под дерево фон : прозрачныйЗавершен13 лет назад
- $250
Дизайн сайта для кофейни. Основные требования: 1.Аккуратность 2. Групировка блоков в группы по слоям 3. Обязательно подпись к слоям согласно его функции 4. Вместе с макетом должны ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуется придумать и нарисовать дизайн для сайта - есть готовый сайт с функционалом без дизайна. Строгих требований нету, поэтому можно сделать "что-то похожее" + Требуется верстка. 1) резиновая верстка нужна ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн для форума IPB 3.0, чтобы был похожий на сайт, елементы и тд. И как бы сразу сверстать, н выходе дать мне файл с шаблонами, чтобы я установил. Возможна предоплата.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $330
Требуется строгий, выдержанный, стильный дизайн для сайта по тематике Бельгийский ламинат (работу сдавать в формате psd) по существующей структуре сайта — http://zalil.ru/33388866 (скачиваем по ссылке). Бриф в приложении. Структуру в PSD вышлю, ...Завершен13 лет назад
Требуется разработать дизайн для сайта компании ООО "Авентус-Технологии". Существующий в настоящий момент сайт компании может рассматриваться только для оценки объема информации, размещенной на сайте. Критерий выбора исполнителя по принципу "удовлетворение ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением сайтов-сателлитов. Сейчас мне нужен дизайн с версткой под WordPress (создание темы). Сразу скажу, что оплата невысокая, однако объемы – хорошие! Что нужно сделать? 1) Я даю вам ...Закрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать макеты дизайна сайта и логотип по предложенным макетам. Обязательно знание основ веб дизайна и грамотного оформления веб ресурсов (расстояния между объектами на странице, правильная величина шрифтов заголовков и текста, выделение более важных ...Завершен13 лет назад