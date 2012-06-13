Требуется качественный и современный дизайн
Отрисовать дизайн для сайта oripower.ru
Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например - любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи)
Движок (CMS) - WordPress
Что требуется:
1. сайт oripower.ru
2. размер фиксированный - 1000 px.
3. 2 колонки меню по 200 px слева и справа, как в действующей теме сайта
4. Размеры центральной (контентной) части 600 px
5. Шапка:
- В шапке нужно разместить фотографию справа, фото во вложении (желательна возможность замены фото);
- В шапке нужно указать следующую информацию: слоган "Зарядись энергией Орифлейм!", слова: Сайт независимого консультанта по электронному бизнесу, красоте и здоровью Иксанова Диниса и изображение связанное с деятельностью компании Орифлейм.
- Желательно сделать уникальный логотип: символы Орифлейм и как то отобразить именно энергию (официальные логотипы Орифлейм использовать нельзя)
Нужна также строчка с надписью: Успешный бизнес в сети с Орифлейм! (нужна возможность изменения текста).
Шрифты желательно использовать красивые, но не вычурные. Легкочитаемые.
6. Меню.
- Что располагается в меню: можно брать с действующей темы сайта oripower.ru
- Над шапкой сделать меню: Заголовки брать с действующего сайта. Меню сделать кнопками, пример как на сайте apple.com (предусмотреть возможность добавления и изменения страниц).
- В сайт бар названия блоков брать с сайта. Предусмотреть возможность менять расположение блоков, названия блоков.
- В левом меню (сайт баре) будут располагаться , как сейчас на сайте.
- В правом меню (сайт баре) будут располагаться так же, как сейчас на сайте:
Центральная часть:
Блоки центральной части и в сайт барах должны быть обрамлены рамкой. Цвет рамки светлый. В конце статьи кат с кнопкой «Читать полностью» и «Комментарии».
Предусмотреть возможность замены слов «Читать полностью» и «Комментарии».
7. Дополнительные пожелания:
- Хотелось бы сайт оформленный максимально просто, функционально и интуитивно понятный, в светлых тонах, с легким воздушным оформлением. Также требуются предустановленные блоки для рекламы (пример iphones.ru), нижние навигационные пиктограммы (пример apple.com или oboriflame.ru).
— Заголовок H1, выделяющийся как заголовок
— Картинка слева и пару абзацев текста, огибающие ее.
- принадлежность к рубрике
— Дата опубликования, но без автора
— Наличие комментариев
— Сделать 3-4 блока на странице
— Визуальное отделение блоков статей друг от друга в списке
— Под блоками навигация по страницам 1,2,3
- Сохранить возможность ныне существующего загибающегося уголка сайта (в действующей теме)
- Предусмотреть органичное вписание в дизайн боковой кнопки от InviteMaster, но в тоже время кнопочка должна быть заметной.
- Обратите внимание на оформление кнопочки ONLINE поддержка (нужно ее вписать в дизайн в сайтбаре) и предусмотреть ее наличие в виде бегающей кнопки слева, аналогично кнопке InviteMastera. Там она должна быть только если консультант поддержки онлайн.
8. Подвал:
— Продублировать в подвале верхнее меню
— Копирайт
— Добавить виджет под «Счетчики посещаемости»
— Обязательная фраза «Копирование материалов сайта разрешается только при указании работающей ссылки на сайт www.oripower.ru. Все права защищены. При создании сайта частично использованы материалы с официального сайта компании. Орифлэйм, www.oriflame.ru”
(Учесть возможность изменения или добавления текста в подвале).
9. В самом низу сайта добавить активные картинки «Работа и бизнес», «Регистрация», «Дисконтная карта», «Подарки».
10. Оформление по стандартам юзабилити:
— Ссылки должны быть голубоватыми, подчеркнутые, при наведении меняют цвет.
— Шрифт НЕ мелкий.
— Цвета не раздражающие, не темные.
— Маркированный список сделать в виде мини иконок, а не стандартных черных кружочков. Иконка в тему дизайна.
— Оформить постраничную навигацию 1234
— Классические формы ввода данных (окантовка у окна), чтобы было понятно, в какие окна вводить имя, емейл и т.д.
— Текст разбивать на абзацы и нормальный междустроковый интервал делать, чтобы все легко читалось, то же самое касается маркированных списков и т.д.
— Цвет фона и текста подобрать классический, чтобы легко было считывать информацию, идеально белый.
— НЕ делать слишком ОГРОМНУЮ шапку и подвал.
- 5 сайтов, которые понравились в плане дизайна:oriflame-new.ru, apple.com, oriflame-one.ru, oriflame.ru, nokak2.ru
- 5 сайтов, которые НЕ понравились в плане дизайна: oriflame-da.ru, webconsultant.com.ua, orif.su, oriflame.pro, ekb-oriflame.ru
На выходе файл(ы) PSD + файлы используемых шрифтов
На выполнение задания не более 2-3 дней
Бюджет ограничен и не высокий, указывайте цену за которую готовы нарисовать дизайн и сроки выполнения, а также ваше портфолио
Оплата электронными деньгами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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