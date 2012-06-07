Шапка для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок233 просмотра

рисунок для шапки сайта

размер : 700x132

тематика : кухни из массива дерева

цветовая гамма : под дерево

фон : прозрачный

13 лет назад
Mikanev
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Все было сделано отлично и в срок . Все недочеты оперативно устранены. Рекомендую для сотрудничества.
Роман отличный заказщик и приятный в общении человек. Четко ставит ТЗ, отвечает на возникающие вопросы! Оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Дизайн сайта для кофейни. Основные требования: 1.Аккуратность 2. Групировка блоков в группы по слоям 3. Обязательно подпись к слоям согласно его функции 4. Вместе с макетом должны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка

    $100

    Требуется придумать и нарисовать дизайн для сайта - есть готовый сайт с функционалом без дизайна. Строгих требований нету, поэтому можно сделать "что-то похожее" + Требуется верстка. 1) резиновая верстка нужна ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для форума IPB 3.0 + на выходе файл шаблона

    $100

    Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн для форума IPB 3.0, чтобы был похожий на сайт, елементы и тд. И как бы сразу сверстать, н выходе дать мне файл с шаблонами, чтобы я установил. Возможна предоплата.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта по готовой структуре

    $330

    Требуется строгий, выдержанный, стильный дизайн для сайта по тематике Бельгийский ламинат (работу сдавать в формате psd) по существующей структуре сайта — http://zalil.ru/33388866 (скачиваем по ссылке). Бриф в приложении. Структуру в PSD вышлю, ...

    jQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка дизайна для aventustech.ru

    Требуется разработать дизайн для сайта компании ООО "Авентус-Технологии". Существующий в настоящий момент сайт компании может рассматриваться только для оценки объема информации, размещенной на сайте. Критерий выбора исполнителя по принципу "удовлетворение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн + верстка темы для WordPress

    Здравствуйте! Я занимаюсь изготовлением сайтов-сателлитов. Сейчас мне нужен дизайн с версткой под WordPress (создание темы). Сразу скажу, что оплата невысокая, однако объемы – хорошие! Что нужно сделать? 1) Я даю вам ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта и дизайн логотипа по макетам

    Необходимо отрисовать макеты дизайна сайта и логотип по предложенным макетам. Обязательно знание основ веб дизайна и грамотного оформления веб ресурсов (расстояния между объектами на странице, правильная величина шрифтов заголовков и текста, выделение более важных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка простого сайта.

    $100

    Нужен дизайн простого сайта для американской христианской миссии TR Ministry. На сайте должен находиться календарь событий — дизайн которого также надо реализовать. Никаких изысков — простенько и со вкусом! По скольку ребята сами не ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна интернет-магазина

    Здравствуйте, ув. Дизайнеры! Для интернет магазина требуется разработать дизайн. Техническое задание в приложении. В заявке указывайте реальные сроки и стоимость. Заранее благодарен!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад