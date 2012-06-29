Нарисовать дизайн для гостиницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок281 просмотр

Нарисовать дизайн для гостиницы. ТЗ дам выбранным дизайнерам.

13 лет назад
almacom
47 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$70
2 дня
10+++ Я выбрал веру из 39 исполнителей, и нисколько не ошибся. Сделал красивый, современный дизайн в срок. Поправила все пожелания, на связи почти всегда. Однозначночно будет заказывать все наши дизайны Вере. Спасибо Вера! 10+++
Очень приятно работать с человеком, который действительно знает, что ему на самом деле нужно. Оплату получила вовремя и в полном размере. Спасибо, Алмаз, за прекрасное сотрудничество, очень приятно было с Вами работать.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад