Дизайн сайта с фоном природы

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Завершен42 заявки327 просмотров

Сайт посвящен баду - бетуал, картинки будут.

Наподобие такого (по информации).

http://www.doctorberest.com/healing-properties-of-birch-bark.html

и такого

http://phart.ru/

по внешнему виду.

Как презентационная страница - продукт уникальный. Березовая роща может как фон.

13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Хороший результат и в срок. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад