Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например - любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) - WordPress Что требуется: 1. ...
Профессиональный дизайн существующего сайта.
Есть сайт на Joomla 1.5 с Virtuemart и с уже работающим функционалом. Надо нарисовать дизайн, чтобы сайт выглядел современно и все элементы были расположены удобно и как модно писать "интуитивно понятны" для использования. Сейчас там 7 разных страниц с разрешением 1280.
Критерием вышеописанного будет мнение заказчика, поэтому от исполнителя нужно сперва концепция с рисунками, потом макет, а затем шаблон или уже сразу на сайте его установить. Более подробное ТЗ будет предоставлено или может быть разработано совместно с исполнителем.
Бюджет не определен, но он может быть приятным для исполнителя:) при условии, если дизайн понравится.
Заявки только с указанием своего портфолио, то есть я обращусь к тем, чей дизайн понравится.
Оплата яндекс-деньги или PayPal.
Заявки фрилансеров
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