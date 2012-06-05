Профессиональный дизайн существующего сайта.

Есть сайт на Joomla 1.5 с Virtuemart и с уже работающим функционалом. Надо нарисовать дизайн, чтобы сайт выглядел современно и все элементы были расположены удобно и как модно писать "интуитивно понятны" для использования. Сейчас там 7 разных страниц с разрешением 1280.

Критерием вышеописанного будет мнение заказчика, поэтому от исполнителя нужно сперва концепция с рисунками, потом макет, а затем шаблон или уже сразу на сайте его установить. Более подробное ТЗ будет предоставлено или может быть разработано совместно с исполнителем.

Бюджет не определен, но он может быть приятным для исполнителя:) при условии, если дизайн понравится.

Заявки только с указанием своего портфолио, то есть я обращусь к тем, чей дизайн понравится.

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