Нарисовать отдельные элементы готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок186 просмотров

На существующем сайте нужно нарисовать отдельные (или обработать существующие изображения). Тематика сайта связана с цифровой техникой. Более подробное ТЗ при личной переписке.

13 лет назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта с фоном природы

    Сайт посвящен баду - бетуал, картинки будут. Наподобие такого (по информации). http://www.doctorberest.com/healing-properties-of-birch-bark.html и такого http://phart.ru/ по внешнему виду. Как презентационная страница - продукт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн промо сайта

    $100

    Надо сделать дизайн промосайта (1 главная страница и одна второстепенная) по аналогии с американским сайтом но в стиле нашего интернет-магазина. сделать в виде HTML. интересует предыдущий опыт. Спасибо.

    HTML
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка для сайта

    $25

    рисунок для шапки сайта размер : 700x132 тематика : кухни из массива дерева цветовая гамма : под дерево фон : прозрачный

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Дизайн сайта для кофейни. Основные требования: 1.Аккуратность 2. Групировка блоков в группы по слоям 3. Обязательно подпись к слоям согласно его функции 4. Вместе с макетом должны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка

    $100

    Требуется придумать и нарисовать дизайн для сайта - есть готовый сайт с функционалом без дизайна. Строгих требований нету, поэтому можно сделать "что-то похожее" + Требуется верстка. 1) резиновая верстка нужна ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта по готовой структуре

    $330

    Требуется строгий, выдержанный, стильный дизайн для сайта по тематике Бельгийский ламинат (работу сдавать в формате psd) по существующей структуре сайта — http://zalil.ru/33388866 (скачиваем по ссылке). Бриф в приложении. Структуру в PSD вышлю, ...

    jQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад