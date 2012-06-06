Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки281 просмотр

Требуется выполнить красивый дизайн для поисковика аудио и видео файлов.

Т.е. нужно сделать красивую строку ввода композиции, красивую кнопку "Поиск", логотип поприятнее сделать и т.п.

Дизайн должен быть хорошо виден во всех браузерах и при всём своём минимализме в нём должна быть какая-то изюминка.

Вот сайт - http://poiskmv.ru/

13 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров