Шапка для сайта.

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Завершен20 заявок211 просмотров

Необходимо сделать шапку для автомобильного информационного портала. www.solsto.ru 997x218

13 лет назад
AlexMark1985
Алексей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$35
2 дня
Очень талантливая и умная девочка, сделала все быстро и хорошо. Советую!!!
Сотрудничеством довольна. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад