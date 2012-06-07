Шапка для магазина компьютеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок164 просмотра

Шапка нужна летняя: море пляж белый песок

размеры 1800*200

Бюджет 1000вмр

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена! Дизайн сделал отличный на 100%
Андрей отличный заказчик. Хорошо поработали. Оплата моментальна...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад