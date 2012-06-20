Доработать дизайн сайта

Всем привет.

Есть сайт www.dom-stroj.com/1/ Ему надо доработать шапку.

1. Дом в идеале находится справа, над ним надпись Дом-Строй

2. Ключ находится слева, рядом с ним надпись Кровля под ключ

3. Посередине находиться будет либо флеш, либо видео ролик

4. Шапку немного раскрасить в цвета фирмы, это красный (немного), и синий.

5. Не мало важно, что бы все очень хорошо отображалось даже при ширине 1024px