Нужно доработать дизайн главной страницы сайта
Доработать дизайн сайта
Всем привет.
Есть сайт www.dom-stroj.com/1/ Ему надо доработать шапку.
1. Дом в идеале находится справа, над ним надпись Дом-Строй
2. Ключ находится слева, рядом с ним надпись Кровля под ключ
3. Посередине находиться будет либо флеш, либо видео ролик
4. Шапку немного раскрасить в цвета фирмы, это красный (немного), и синий.
5. Не мало важно, что бы все очень хорошо отображалось даже при ширине 1024px
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