Доработать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки163 просмотра

Всем привет.

Есть сайт www.dom-stroj.com/1/ Ему надо доработать шапку.

1. Дом в идеале находится справа, над ним надпись Дом-Строй

2. Ключ находится слева, рядом с ним надпись Кровля под ключ

3. Посередине находиться будет либо флеш, либо видео ролик

4. Шапку немного раскрасить в цвета фирмы, это красный (немного), и синий.

5. Не мало важно, что бы все очень хорошо отображалось даже при ширине 1024px

13 лет назад
Anestezziya
Анастасия 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Приятно было работать. На выбор предоставили 5 различных вариантов, и грамотно вписали в сайт.
Сотрудничеством довольна. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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