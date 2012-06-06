Требуется редизайн меню + его верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок123 просмотра

Нужно заменить текущее меню на сайте и гармонично вписать его в дизайн.

Меню горизонтальное с выпадающими списками.

Дам сайт в личку для оценки.

Задача для тех, кто может сделать сегодня-завтра.

Спасибо.

13 лет назад
rolandi
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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